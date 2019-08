Leutenbach Beim 23. Dalmstock Open Air kamen Metaller wieder auf ihre Kosten

Bei Einbruch der Dunkelheit geht es am Freitagabend neben dem Buchenbach so richtig los. Drei Bands haben das Publikum bereits eingestimmt, jetzt betreten die Gäste aus Köln, die Southern Groove-Metal-Band „The Helldozers“, die Bühne. Der Sound der kölschen Jungs orientiert sich klar am Stil der 1990er, ganz besonders an der legendären Band Pantera. Sänger Anton „Tony Dozer“ Rynskiy growlt und screamt mit Cowboyhut, während Atha Vassiliadis mit seinen Gitarrenriffs dem großen Meister Dimeback Darrell nacheifert – nur bei der Exaktheit der Soli hapert es noch etwas. Da gilt wohl eher der Grundsatz: möglichst schnell, laut und schräg.

Ein wirbelnder Kreis der Tanzenden

Das Publikum braucht ein bisschen, bis es auftaut. Noch taumeln die, die tanzen wollen, etwas gehemmt umher, doch schon ab dem dritten Song geben sie sich immer mehr der Musik hin. Vor der Bühne entsteht ein Kreis, eine Moshpit, in der wild und selbstvergessen getanzt wird. Doch man darf sich von dem scheinbar unkontrollierten Wirbel sich gegenseitig anrempelnder Körper nicht täuschen lassen: Trotz allem achten die Tanzenden aufeinander, geht einer zu Boden, hilft ihm sein Nachbar sofort wieder hoch. Die „Helldozers“ verabschieden sich, nachdem sie noch die lautstark geforderte Zugabe geliefert haben.

Während die Roadies schnell für die nächste Band umbauen, kommt der wild tanzende Pulk kurz zur Ruhe. „Warte, ich brauch meine Brille“, ruft einer seinem Kumpel zu und sammelt diese vom Bühnenrand ein, bevor es zum Bierwagen geht. Zerbrechliche Gegenstände nimmt man halt doch lieber nicht mit in eine Moshpit.