Leutenbach Hocketse: Bürgermeister Kiesl sorgt für eine Bier-Überschwemmung

Bürgermeister Jürgen Kiesl brauchte vierzehn Schläge, dann strömte das Bier bei der Eröffnung der Leutenbacher Hocketse über die Bühne und verteilte sich im Spatzenhof. „Das schöne Bier“, sagte er lachend und hielt in der einen Hand den Hahnen und in der anderen die kaputte Dichtung. Bereits bekannt für seine spritzigen Fassanstiche hatte sich Kiesl diesmal gut vorbereitet.

Die Feuerwehr Leutenbach hatte ihm sogar angeboten, den Fassanstich einmal mit Mitgliedern zu üben. Allerdings hätte er das Fass beisteuern müssen. „Als Schwabe habe ich dankend abgelehnt“, so Kiesl. Immerhin hatte er sich in weiser Voraussicht mit Gummistiefel ausgestattet. Trotz Bierflut erhielten Festgäste dennoch ihr Freibier. Das zapfte der Bürgermeister aus dem Attrappenholzfass. Übrigens hatte er das mit zwei Schlägen angezapft. Während sich Leutenbacher über Kiesls Schauspiel amüsierten, wurden parallel in den Berglen die Weißbucher Musiktage eröffnet. Bild: Beytekin