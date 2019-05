Leutenbach Darum trägt Bürgermeister Kiesl eine Schutzbrille

OP bei einer Koryphäe in Erlangen

Zur baldigen OP riet ihm eine hiesige Augenärztin. Es ging dabei aber auch um den optimalen, die Arbeit möglichst wenig beeinträchtigenden, Termin, und erst recht darum, ob überhaupt eine entsprechende Hornhaut durch eine Organspende zur Verfügung steht. Früher, in der Zeit seiner ersten Transplantation, erinnert sich Kiesl, erfolgte der erlösende Anruf in der Regel sehr kurzfristig, da musste es binnen Stunden in den OP-Saal gehen, weil eine Hornhaut damals nicht zu konservieren war. Heutzutage ist immerhin ein Vorlauf von zwei Wochen möglich. Die Augenärztin vermittelte ihn an einen Pionier, eine Koryphäe auf dem Gebiet, einen Professor in Erlangen. Vor Ostern kam der Anruf von dort, es sei soweit, Kiesl also an der Reihe.

Die Brille schützt das operierte Auge gegen Staub und Wind

Die OP fand natürlich unter Vollnarkose statt, hinterher, was aber normal sei, hatte er heftige Schmerzen, bekam dagegen Opiate. Ganz schmerzfrei sei er mittlerweile immer noch nicht, so Kiesl, „vor allem, wenn ich längere Zeit lese“. Ein Auge brauche nun mal lange, bis es wieder zusammengewachsen sei. Zweimal müssen Fäden entfernt werden, das erste Mal nach einem Jahr, das zweite Mal nach anderthalb Jahren. Vorerst muss er also die Schutzbrille, vor allem gegen Staub und sonstigen Dreck in der Luft sowie gegen Wind, tragen, für die er seine Radbrille verwendet, mit hellem Wechselglas, ohne Sonnenschutzfilter. Das eine „gesunde“, vor vielen Jahren operierte, Auge muss vorerst die Sehleistung alleine übernehmen. Das sei aber kein Problem, dieses Ungleichgewicht bei der „Arbeit“ der Augen sei er ja gewohnt, so Kiesl. Allerdings sei dieses Auge mittlerweile empfindlicher geworden. Er müsse deshalb schauen, dass er es in seiner Freizeit schont, möglichst nicht fernsieht, nicht liest. Sein Ausweg: Hörbücher. „Meine Erfahrung ist: Da bleibt mehr haften“.

"Lesen ist das Schlimmste, das darf ich eigentlich noch gar nicht"

Die Schutzbrille wird er etwa drei Monate tragen müssen – wenn das Auge bis dahin komplett abgeschwollen, ausgeheilt ist. Die Beeinträchtigung bei der Arbeit ist da, er werde in dieser Zeit seine Termine sehr bewusst auswählen müssen, so Kiesl. 18 mal am Tag das Auge tropfen, unter anderem mit Cortison, ist noch das geringste Problem. „Lesen ist das Schlimmste, das darf ich eigentlich noch gar nicht.“ Er hält sich natürlich nicht dran, sondern versucht, diese Phasen möglichst kurz zu halten, ehe es beginnt richtig wehzutun. Sein Trick: Er setzt im Rathaus zwischendrin immer wieder Besprechungen an. „Aber es wird jede Woche besser.“ Er sei nun mal Optimist. In die OP sei er mit Gottvertrauen reingegangen.