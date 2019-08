Leutenbach Die Feldbahn ist demnächst wieder in Betrieb

Ursprünglich wurde die Feldbahn für Transporte am Lehmziegelwerk eingesetzt. Die Schule in Nellmersbach entstand auch mit ihrer Hilfe. Auch an großen Baustellen – Straßenbau, Kanalbau – wurden Feldbahnen eingesetzt, ebenso für Hinterhofwerkstätten und kurze Strecken zu Firmengeländen. Es war die Zeit vor dem Aufkommen von Gabelstaplern beziehungsweise Last- oder Schwertransportmaschinen mit Reifen. Eine Entwicklung, die Jahnle insofern bedauert, als der Kraftaufwand, um die gleichen Mengen beziehungsweise Massen zu bewegen, das Vielfache gegenüber einer Feldbahn betrage: „Eigentlich war die also viel ökonomischer.“

Jahnle beschränkt sich bei der Sammlung nicht auf Gegenstände, die unmittelbar mit der Feldbahn oder der Bahn überhaupt zu tun haben. Er will die Zeit damals insgesamt „a bissle“ festhalten. In Nutella-Gläsern in Miniformat, die es heute nicht mehr gibt, bewahrt er Schrauben auf. „Da staunen die Kinder immer, weil sie die noch nie gesehen haben.“ Ein Benzinfläschle aus der Apotheke, ein Zigarrenkistle, alles lässt sich irgendwie weiterverwenden, auch ein Niveacremedöschen. Aber halt, die sieht doch genauso aus wie die von heute? Jahnle schmunzelt: „Stimmt, das Design von der kann man halt nicht mehr verbessern.“

Jahnle ist Bahnler durch und durch. Eisenbahn sei wie Wasserwerk, gehöre nun mal zur Daseinsvorsorge. An Samstagnachmittagen trifft sich seit 1987 auf dem Gelände regelmäßig der Freundeskreis, nicht nur zum Schwätzen, Erinnerungen austauschen, es gibt immer was zu tun, an der Strecke und den Fahrzeugen hört die Arbeit nie auf. Besonders freut Jahnle, dass auch immer Jugendliche kommen und dass Junge von früher immer noch dabei sind.