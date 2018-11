Leutenbach Drei Frauen retten den Weihnachtsmarkt

Zum 41. Mal findet der heimelige Weihnachtsmarkt im Spatzenhof statt. 1977 organisierte ihn der örtliche VdS zum ersten Mal, anfangs eintägig, ab 1980 zweitägig, wobei der Veranstalter selbst immer die Gemeinde war und bis heute ist. 2006 übernahmen die Gees aus Nellmersbach. Als sie dem Rathaus mitteilten, dass sie aufhören, war die Not groß. Denn die Organisation der Veranstaltung bedeutet nicht nur die Einnahmen aus dem Monopol des Glühweinverkaufs für die Vereinskasse – wobei der Glühwein ja auch erst mal verkauft werden muss und dazu entsprechend viel Helfer über ein ganzes Wochenende hin nötig sind. Sondern eben auch eine Heidenarbeit, nicht zuletzt angesichts vieler Vorschriften, Vorgaben und der Verantwortung.

Alle Vereine wurden angefragt, keiner wollte

Bürgermeister Jürgen Kiesl habe alles drangesetzt, dass es weitergeht, berichtet Angelika Böhmer, lange Jahre Vorzimmerdame von Kiesl und seinem Vorgänger Horst Gebhardt, längst eigentlich im Ruhestand, aber immer wieder Notnagel im Rathaus. Christine Wolkenstein ist Mitarbeiterin in der Verwaltung. Sie und Angelika Böhmer engagieren sich weitestgehend ehrenamtlich für den Weihnachtsmarkt. Alle Vereine wurden angeschrieben, mit dem Glühweinverkaufserlös lockend. Trotzdem und trotz des Versprechens, unterstützt zu werden, biss niemand an. Das Trio hat Verständnis. Die vielen Vorschriften, Vorgaben seien abschreckend. Die Vereine hätten außerdem ihre eigenen Stände und damit bereits die Arbeit mit denen.

Angelika Böhmer entschied, als Kiesl daraufhin auf sie zukam, „wobei es nicht viel Überredung brauchte“, die „alte Mannschaft“ zu reaktivieren, für eine Übergangszeit. Oder man müsse das Konzept überdenken, meint Christine Wolkenstein. Sie schickten Mails rum, fragten, wer mithilft (gegen eine Aufwandsentschädigung), die Resonanz war ermutigend. Zum Beispiel helfen die Bauamtmitarbeiter beim Dekorieren, ehrenamtlich, außerhalb der Arbeitszeit. Es entstünde eine „Riesenlücke“, nicht nur für Leutenbach, sondern die ganze Umgebung, wenn es den Weihnachtsmarkt im Spatzenhof nicht mehr gäbe, schließlich besuchten den bei weitem nicht nur Einheimische, betont Christina Fossler. „Aber man muss halt ein gutes Team beisammenhaben.“

Erfolgsprinzip „Alles nur einmal“ gilt weiterhin

Die Marktbeschicker übernehmen sie, nachdem fast alle auf die Anfrage, ob sie weiter dabei sind, zusagten. Nur eine Familie, die Holzwaren verkaufte, hört altershalber auf. Haus Elim muss wegen des vorübergehenden Umzugs nach Weiler zum Stein im Zuge der Sanierung in Leutenbach pausieren. Der Wurststand, um den es wegen seines Fehlens Ärger gegeben hatte, ist wieder an Bord, als einziger Auswärtiger. Das Prinzip „Alles nur einmal“ gilt weiter. Den Stand können sie von den Gees übernehmen. Auch beim Programm gibt es Kontinuität. Der Musikverein ist wieder dabei, der Posaunenchor der Kirche, der Chor der Grundschule, der Männergesangsverein, die Jagdhornbläser, auch die Geesmusiker spielen wieder. Die Standprämierung gibt’ weiterhin. Erstmals spielt die Big Band der Musikschule. Die Kinder von der Kernzeitbetreuung und dem Hort in Nellmersbach schmücken den Weihnachtsbaum. Gemeinderäte und das Akkordeonorchester helfen beim Glühweinausschenken.