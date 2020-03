Leutenbach.

Bislang unbekannte Diebe sind zwischen Samstagabend (21.03.) um 22 Uhr und Montagmorgen (23.03.) um 5.45 Uhr in einen Supermarkt in der Winnender Straße eingebrochen. Das gab die Polizei am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Einbrecher über das Dach des Geschäftes Zugang zum Gebäude verschafft. Im Inneren brachen sie einen Tresor auf und entwendeten daraus mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie. "Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit geprüft", heißt es im Polizeibericht.

Die Kriminalpolizei in Waiblingen sucht nun dringend nach Zeugen. Wer im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 melden.