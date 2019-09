Leutenbach Elfjähriger findet verschwundenes Hocketse-Fass

Hallo Max, gratuliere zu deinem Fund, super, erzähl doch mal bitte, wie kam es dazu?

Wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Unsere Familie spielt ja Geocaching, das ist so eine Art Schatzsuche. Meine Mutter und ich wollten nachschauen, ob mit unserem Geocache, eine Dose, noch alles in Ordnung ist. Wir wohnen an der Seestraße und die Dose ist nicht weit weg, oberhalb von Haus Elim, versteckt. Da gibt es einen ganz steilen Trampelpfad neben der Bahnlinie. Das ist im Winter übrigens unsere Schlittenbahn. Der Weg ist sehr zugewachsen, da schmeißen Leute leider oft Müll hin, das ärgert mich.

Ich hab’ da etwas Gelbes gesehen und zu meiner Mama gesagt, das kann doch kein Müll sein. Ich hab’ gleich gewusst, als ich es sah, dass es das Fass vom Bürgermeister ist. Ich kenn’ das nämlich von der Hocketse her. Ich bin ja bei der Jugendfeuerwehr und helf’ zusammen mit einem Kumpel immer an der Hocketse beim Stand der Feuerwehr mit. Der ist ganz in der Nähe der Bühne und deswegen habe ich das Fass gleich wiedererkannt. Wir waren ganz aus dem Häuschen, dass wir es wiedergefunden haben, konnten es fast nicht glauben.