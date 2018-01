Leutenbach-Nellmersbach.

An der B14 in Richtung Stuttgart hat es am Montagmorgen einen Erdrutsch gegeben. Zwischen Nellmersbach und dem Tunnel ist der Standstreifen blockiert. Die Gefahrenstelle soll bis zum Montag, 29. Januar, beseitigt werden. Bis dahin bleibt die Spur blockiert. Es seien bauliche Maßnahmen nötig, die bei der aktuellen Wetterlage nicht möglich sind, heißt es bei der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg.