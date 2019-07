Leutenbach Federvieh auf der grünen Wies’

Die holzigen Stängel, die hier wachsen, seinen optimal für die Tiere, so Häußermann. Als Fachmann macht er das Wohlbefinden seiner Tiere an deren dunklen Kämmen fest. Der Betrieb hat die bisherige Bodenhaltung im Juni mit Freilandhaltung ergänzt und dazu ein Hühnermobil angeschafft. Etwa ein halber Hektar Fläche wurde dazu eingezäunt, was deutlich mehr sei als vorgeschrieben, betont Häußermann.

Er zieht einen Vergleich zu einem Wohnwagen, auf die „Autarkie“ des Gefährts verweisend, das jede Woche auf der Wiese umgesetzt wird. Die Stelle, wo es vor 14 Tagen stand, ist, weil kahl, leicht auszumachen, die Hühner haben die Umgebung ihrer Behausung nämlich gründlich abgegrast. Hühner sind ziemlich stationäre Tiere, bleiben also an oder nahe ihrem Standort, nicht zuletzt, weil sie dort Schatten finden, Futter und Wasser und übernachten, drinnen, wohlgemerkt. Die Sesshaftigkeit von Hühnern erklärt Häußermann mit ihrer Abstammung – von den Dinosauriern - und ihrer Herkunft aus Urwäldern. Die Herde, wenn man so will, ist neu im Betrieb. Die Tiere im Bestand, aus der Bodenhaltung, wären mit einem Umzug überfordert gewesen, so Häußermann.

Futter und Wasser müssen rausgebracht werden

Freilandhaltung bedeutet deutlich mehr Aufwand. Futter und Wasser müssen rausgebracht werden zu dem etwa einen Kilometer vom Hof im Heidenhof entfernten Grundstück im Gewann Banreisach, nahe dem Biotop Hühnerloch. Der Mist muss abgefahren werden. Hinzu kommt das Umsetzen des Mobils. All das und der „Mehrkomfort“ für die Hühner, so Häußermann, schlägt sich im Preis nieder.