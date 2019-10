Leutenbach Gemeinde will Tempo 30 auf den Ortsdurchfahrten

Bislang war der Hilferuf aus Leutenbach, abgesehen von der B-14-Bauzeit, vom Landratsamt in Waiblingen nicht erhört worden, das die Gesetzeslage strikt auslegte. Den Weg, an diesem „Nein“ vorbeizukommen, haben aber mittlerweile zum einen die EU und, in der Umsetzung einer neuen Richtlinie von ihr, Bund und Land eröffnet. Im vergangenen Jahr hatte der Verwaltungsgerichtshof zugunsten einer kleinen Gemeinde am Bodensee entschieden. Diese hatte gegen das Land beziehungsweise gegen die Straßenverkehrsbehörde des dortigen Landkreises geklagt, weil das sich geweigert hatte, das Tempo 30-Limit nachtsüber auf den beiden Ortsdurchfahrten (Landesstraße) anzuordnen, das der dortige Gemeinderat in seinem Lärmaktionsplan beschlossen hatte. Das Urteil stärkt seither die kommunale Planungshoheit auf diesem Gebiet. Der das Urteil umsetzende „Kooperationserlass“ des baden-württembergischen Verkehrsministeriums verpflichtet die Regierungspräsidien und Landratsämter.

350 Anwohner tagsüber, 530 nachts betroffen

Für alle Gebiete, in den Lärmbelästigungen über 55 Dezibel tagsüber und über 50 Dezibel nachts liegen, müssen die betreffenden Kommunen sogenannte Lärmaktionspläne aufstellen. Leutenbach hat im April damit das Verkehrsplanungsbüro BS Ingenieure in Ludwigsburg beauftragt. Sämtliche Ortsdurchfahrten (alles Kreisstraßen) in den drei Teilorten wurden untersucht, plus die ebenfalls vielbefahrene Weilerstraße in Nellmersbach (wo bereits Tempo 30 gilt). Lärmwerte wurden gemessen und die von übermäßigem Lärm betroffenen Personen (Gebäude) ermittelt. Außerdem wurden die Zahlen der Fahrzeuge auf diesen Verkehrsachsen (aus früheren Zählungen) herangezogen.