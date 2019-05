Leutenbach (ngr).

Schwer verletzt hat sich ein 49-jähriger Harley-Fahrer am Sonntag, 19. Mai, bei einem Unfall auf Leutenbacher Gemarkung. Er kam laut Polizei gegen 13.45 Uhr alleinbeteiligt auf der Landesstraße von Weiler zum Stein in Richtung Winnenden in einer Kurve von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen. Hier kam er zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Schaden: 3000 Euro.