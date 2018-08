Leutenbach.

Das Dalmstock Open Air gilt als feste Größe in der Rock-, Metal- und Punkszene Süddeutschlands - und das bereits seit 22 Jahren. In Leutenbach präsentierten am Samstagabend ( 25.08. ) unter anderen Dark Zodiac mit Frontfrau Simone Schwarz Metal vom Feinsten. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.