Leutenbach Haus Elim bildet zwei Flüchtlinge zu Altenpflegern aus

Beide hätten zunächst also ausreisen müssen, haben aber mit Unterstützung der Kolping-Schule in Stuttgart eine Aufenthaltsduldung bekommen. Deren Rektorin hatte in Haus Elim angefragt, ob die Einrichtung sich vorstellen könne, bereit sei, sich auf eine Ausbildung von Flüchtlingen einzulassen. Das Pflegeheim ließ drei Flüchtlinge zwei Tage Probe arbeiten und übernahm schließlich zwei von ihnen für eine Ausbildung. Hausleiterin Madlen Wienert betont, dass die beiden das gleiche Bewerbungsverfahren wie alle Interessenten durchlaufen mussten, also keineswegs bevorzugt worden seien. Allerdings sei sie als Sozialpädagogin selbstverständlich auch dafür, Wege zu öffnen, zu unterstützen.

Die Ausbildung dauert bei ihnen vier Jahre

Die Ausbildung der beiden dauert länger, vier Jahre, weil sie zusätzliche Sprachförderung brauchen und bekommen. In den ersten drei Monaten wurden sie intensiv in der Sprache und den Grundlagen der Grundpflege geschult. In einem Pflegeheim stelle sich ja die Frage, wie die Kommunikation klappe, wie die Bewohner reagieren, ob die Kollegen sich das vorstellen können, so Madlen Wienert. Er sei den Umgang mit Älteren schon durch seine Großeltern gewohnt gewesen, betont Wodadze. Mit dem Beruf, den sie beide erlernen, gebe es für sie eine Zukunftsperspektive. Er hat ehrgeizige Pläne, die über den Beruf des Altenpflegers hinausgehen, in Richtung Medizin.

Wodadze hat die erste Prüfung mit der Note 1,3 bestanden

Die beiden sind seit zwei Jahren in der Ausbildung, die erste Prüfung haben sie bestanden, Wodadze sogar mit der Note 1,3. Er hat außerdem jüngst die Prüfung für das B-2-Niveau in Deutsch bestanden, will weitere Deutschkurse, bis zum höchsten Level (C 2), absolvieren. „Er lernt extrem schnell“, lobt Madlen Wienert Wodadze, der nebenher noch die Führerscheinprüfung bestanden hat. Der Deutschunterricht läuft ohnehin für beide parallel zur Ausbildung weiter. Mit der bestandenen Prüfung sind sie nicht nur bereits staatlich anerkannte Altenpflegehelfer, sondern haben den Hauptschulabschluss miterworben. Attigbe, dem die fremde Sprache schwererfällt, hat für die Prüfung in der Wohnung seines Bruders gelernt. In der Flüchtlingsunterkunft komme er nicht zur notwendigen Ruhe, nicht einmal für die zum Schlafen. Er ist deshalb schon seit längerem auf Wohnungssuche.

Nach der Ausbildung kann eine weitere Aufenthaltsduldung beantragt werden. Haus Elim darf die beiden noch zumindest zwei Jahre beschäftigen. Was das Bewältigen der erforderlichen Bürokratie angeht, habe das Kolpinghaus, in deren Bildungswerk die beiden die Berufsschule besuchen, Haus Elim viel abgenommen, betont Madlen Wienert: „Die kümmern sich, die Rektorin dort ist enorm engagiert.“ Wie haben die Bewohner auf die „exotischen“ Pfleger reagiert? „Unterschiedlich, es gab auch welche, die waren sehr ängstlich“, räumt die Hausleiterin ein. Es habe anfangs durchaus Vorbehalte gegeben, die man aber akzeptieren müsse. Auf der anderen Seite: Eine Bewohnerin habe mal zu Wodadze gesagt: „Du bist mein Schutzengel.“

In der Zeit der Prüfung kam der Asyl-Ablehnungsbescheid

Wodadze erzählt von sich aus, dass er in der Zeit der Prüfung den Ablehnungsbescheid für den Asylantrag eines Abends aus dem Briefkasten geholt hat. Das sei für ihn ein Schock gewesen. „Ich war entmutigt, verzweifelt.“ Die beiden waren zu der Zeit schon anderthalb Jahre in Haus Elim. Madlen Wienert kann seinen Gemütszustand damals nachvollziehen: „Das ist doch verständlich, die beiden hatten sich eingewöhnt, Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen und auf einmal steht da ,Sie müssen innerhalb von 30 Tagen ausreisen’.“ Aber es kam ja anders.