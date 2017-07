Leutenbach Hochstapler vor Gericht: Drang zum krankhaften Lügen

Beim Strafmaß ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Landgericht eine Gesamtstrafe gebildet hat. Es hat dabei vor allem das vorherige Urteil des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten miteinbezogen, das den Mann für ähnliche Delikte, allerdings auch vielfachen Computerbetrug, zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt hatte. Er bekommt also für seinen Leutenbacher Taten noch mal die gleiche Dauer „obendrauf“.

Erdrückende Beweislage

Der 36-Jährige hatte zu Beginn des Prozesses die Taten gestanden. Dies sei zwar strafmildernd berücksichtigt worden, so der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts. Der Wert des Geständnisses sei allerdings relativ, weil die Beweislage ohnehin erdrückend gewesen sei. Die Beweisaufnahme habe zweifelsfrei ergeben, dass der Angeklagte sich des Betrugs in drei Fällen, eingeschlossen Urkundenfälschung, und des Diebstahls, inclusive Unterschlagung, schuldig gemacht hat. Strafverschärfend habe sich ausgewirkt, dass der Angeklagte nur wenige Monate nach einer Entlassung aus der Haft mit der gleichen Masche, nämlich sich als Insolvenzverwalter und Steuerberater ausgebend, weitergemacht hat, so der Richter.

Einschlägiges Vorstrafenregister

Er habe der Leutenbacher Familie weisgemacht, durch ihn Steuerzahlungen im fünfstelligem Bereich sparen zu können und an Fördergelder im sechsstelligen Bereich kommen zu können. Mit diesen falschen Behauptungen habe er sich das Vertrauen der Familie erschlichen und in der Folge ausgenutzt, sich nämlich durch die Verfügungsgewalt über die Geschäftskonten ein dauerhaftes Einkommen verschafft. Zum Vorwurf, er habe gewerbsmäßig betrogen, sei festzuhalten, dass Zahlungen in der Folge seiner Betrügereien direkt auf sein eigenes Konto gegangen seien, so der Richter. Dabei sei nicht entscheidend, das zumindest ein Teil des Geldes wieder zurückgeflossen ist. „Anders gesagt: Der Angeklagte hat sich so sehr große Vorteile verschafft.“ Ebenfalls negativ ins Urteil eingeflossen sei das lange, einschlägige Vorstrafenregister des Angeklagten.

Ein Drang zum krankhaften Lügen und Übertreiben

Ein wichtiger Punkt im Prozess war, ob der Angeklagte überhaupt schuldfähig ist. Eine selbstständige Fachärztin für Psychiatrie aus Winnenden hat sich dazu zweieinhalb Stunden mit ihm in der Vollzugsanstalt Stammheim unterhalten, in die er für die Dauer des Prozesses aus dem Gefängnis Berlin-Plötzensee gebracht worden war. Sie hat dazu ein Gutachten erstellt und auch vorherige Krankenakten ausgewertet. Das Ergebnis ihrer sehr ausführlichen und detaillierten Stellungnahme ist, dass der Angeklagte voll schuldfähig sei, ihm also nicht wegen schwerer Depressionen und einer massiven Persönlichkeitsstörung eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit attestiert werden könne, wie es frühere Befunde von Kollegen von ihr in Berlin und Potsdam getan hatten.

Angeklagter hat einen Drang zum Lügen

Der Mann habe zwar eine „auffällige“ Persönlichkeit und zeige Symptome, die aber nicht so ausgeprägt seien, dass von einer psychischen Krankheit auszugehen und damit die Schuldfähigkeit in Frage zu stellen sei, so die Sachverständige. Er habe einen Drang zum krankhaften Lügen und Übertreiben (in der Fachsprache „Pseudologia phantastica“, im Volksmund Münchhausen-Syndrom genannt, bei dem der Betreffende körperliche Beschwerden erfindet und durch Lügen untermauert, um die Aufmerksamkeit von Ärzten zu bekommen).

Dazu passe auch seine erzählte Biografie, mit vermeintlich vielen traumatischen Erlebnissen, auch in der Kindheit und Jugend, von denen er aber ohne jegliche, eigentlich dazugehörige, eigene Emotionen berichte. Er neige zu dramatisierender Selbstdarstellung, dazu „Vorstellungen zu geben“, um Reaktionen hervorzurufen, versuche also, den jeweiligen Gegenüber zu manipulieren. Wie hinlänglich bewiesen, leider immer wieder mit Erfolg.