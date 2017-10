Leutenbach Hubschraubereinsatz nach Sturz von der Leiter

Leutenbach.

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Mittwoch ein 56-jähriger Mann in eine Fachklinik eingeliefert werden, der am Vormittag von einer Leiter gestürzt ist. Der Verletzte, der auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgebäude in der Straße Kelteräcker kurz nach 12 Uhr mit schweren Verletzungen neben einer Leiter auf dem Boden liegend gefunden wurde, war am Vormittag mit Arbeiten beschäftigt.