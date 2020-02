Leutenbach Im Gespräch mit der neuen Hausärztin Nina Kraft

Leutenbach.

„Luft zum Atmen“ auch im „neuen Familienmodell“ und „bei guter Work-Life-Balance“ lasse ihr der Übergabevertrag, verspricht Dr. Markus Schuler seiner Nachfolgerin Dr. Nina Kraft, die ihn als Weilermer Hausärztin beerben wird. Er preist sie als hoch motiviert. Sie habe in den knapp vier Jahren, in denen sie in der Praxis mitarbeitet, alle seine Tricks und Tipps gelernt. Er könne also mit dem guten Gefühl in den Ruhestand gehen, dass seine Patienten gut versorgt seien. Anlässlich dieser Vorschusslorbeeren haben wir Nina Kraft, 36, befragt.