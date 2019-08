Leutenbach Leutenbach erhält einen eigenen Mietspiegel

Gesammelt worden sind nur Daten zu Mieten, die in den vergangenen vier Jahren neu vereinbart oder geändert wurden

Die Bürger können den Mietspiegel, der auf der Homepage der Gemeinde eingestellt ist, auch online nutzen. Dort werden die wesentlichen Kriterien wie Wohnungsgröße, Bauzeitraum, Ausstattung und Lage abgefragt und anhand dieser wird die ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt.

Gesammelt worden sind nur Daten zu Mieten, die in den vergangenen vier Jahren neu vereinbart oder geändert wurden. Die Haushalte wurden im Zeitraum November 2018 bis Januar 2019 befragt. Insgesamt wurden in Leutenbach 2250 entsprechende Briefe verschickt. Davon kamen 160 zurück, wovon wiederum wegen der Vier-Jahres-Vorgabe 46 nicht verwertbar waren und damit 114 übrig blieben. Die verwertbare Rücklaufquote beträgt somit zwar nur fünf Prozent, statistisch reicht das allemal für eine Auswertung, die repräsentativ ist.

Der Mietspiegel soll Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern vermeiden und Gerichten helfen zu entscheiden

Ein, wenn nicht das, Ziel ist, mit dem Mietspiegel bei der Festlegung von Mietpreisen Rechtssicherheit zu gewährleisten. Dafür braucht es beim Abschluss oder Änderungen von Mietverträgen verlässliche Informationen zum örtlichen Niveau, für Vermieter und Mieter gleichermaßen.

Der Mietspiegel soll beitragen, das Mietpreisgefüge im Wohnungsbestand (soweit der nicht preisgebunden ist, wie bei Sozialwohnungen) transparent zu machen. Er ist nicht anwendbar bei sogenannten Wohnraumverhältnissen (Studentenwohn- und Pflegeheime, Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Dienst-, Werks- und Ferienwohnungen, Untervermietungen). Er soll Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern vermeiden und Gerichten helfen zu entscheiden, sollte es gleichwohl dazu kommen.

Mietspiegel wird vor allem bei Änderungen angewandt

Der Mietspiegel wird insbesondere bei Änderungen der Miethöhe herangezogen, entweder als Begründung dafür oder dagegen. Bei Neuvermietungen kann die Miete grundsätzlich frei vereinbart werden. Eine Schranke setzt aber Paragraf 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes, der Mietpreisüberhöhung als Ordnungswidrigkeit definiert.

Diese liegt vor, wenn eine Miete unter Ausnutzung eines geringen Angebots die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 20 Prozent übersteigt, egal ob der Vermieter dabei leichtfertig oder vorsätzlich handelt. Das Gesetz sieht dafür Geldbußen bis zu 50 000 Euro vor.