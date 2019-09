Leutenbach Leutenbachtunnel nach Unfall einseitig gesperrt

Leutenbach.

Nach einem Unfall musste der Leutenbachtunnel am Montagmittag (23.09.) voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall ein Peugeot-Fahrer leicht verletzt. Der Autofahrer war unterwegs Richtung Backnang und wohl alleinbeteiligt aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Er touchierte mehrfach die Tunnelwand. Am Peugeot entstand Totalschaden, der Tunnel wurde beim Unfall ebenfalls beschädigt. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tunnel war zeitweise komplett gesperrt. Seit 13.00 Uhr ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart wieder frei gegeben. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs, das nicht mehr fahrbereits war, bleibt der Tunnel in Fahrtrichtung Backnang gesperrt. (Stand: 13.50 Uhr)