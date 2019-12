Leutenbach.

Am Mittwoch um 18.23 Uhr befuhr eine 24jährige BWM-Fahrerin die B14 in Richtung Backnang. Im Leutenbacher Tunnel kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, berührte den Bordstein und schleuderte mehrfach gegen die Tunnelwand. Bis zur Bergung des BWM musst der Tunnel in Richtung Backnang gesperrt werden. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ob an der Tunnelwand ein Schaden enstanden ist, muss noch geprüft werden.