Leutenbach Messebauer Kopp: Auftragsflaute durch Coronavirus

Die Subunternehmer, die Monteure erwischt es voll

Voll erwische es allerdings die „Subler“, die von den Messebauern beauftragten Subunternehmer, die Monteure, die die Messestände aufbauen. Weil die bei Absagen schlicht keine Arbeit haben und deshalb auch nichts abrechnen können: „Die haben ein, zwei Monate oder je nachdem wie lange das dauern wird, null Einnahmen. Auch für die ist der Zeitraum März-April ganz wichtig.“ In seinem Fall sind das etwa 60 bis 70 Leute.

Was Kopp zuversichtlich stimmt: Bislang ist von den Messen im Ausland, auf denen er Kunden hat, nur eine abgesagt worden, in Mailand, die für Brillen, ebenfalls ganz kurzfristig: „Wir waren schon mit den beladenen Lkw auf der Fahrt dorthin, als die Nachricht kam, und wir dann noch unterwegs umgedreht sind.“ Auch hier ihr Glück: Die Stände waren bereits gebaut, das Geld dafür gibt es also, und die Kosten für den Transport, hin und zurück, muss der Kunde natürlich auch erstatten. Immerhin, Messen in Warschau und Barcelona, von denen sie gerade zurückgekommen sind, wurden nicht abgesagt. Aber dort gibt es ja auch, angeblich, noch keine Virus-„Fälle“. Brünn in Tschechien und Lissabon sind als Messestädte als Nächste an der Reihe, auch sie sind, offiziell, noch, keine Risikogebiete.

Kopps Mitarbeiter sind derzeit voll in der Produktion der Stände für die Messen, die im April und im Mai stattfinden sollen, bislang. Die bisherigen Absagen wurden mit dem Abbau von Urlaubstagen und Überstunden, die alljährlich in den Stoßzeiten zuhauf anfallen, aufgefangen. „Wir hatten so viel Geschäft, dass jeder 80, 90 Überstunden hat. Die werden jetzt halt runtergefahren. Im März gibt es normalerweise bei uns auch keinen Urlaub.“ Komme es aber zu weiteren Absagen, stünde Kurzarbeit an, so Kopp.

Ihre Hoffnung ist, dass sich das Virus bis zum Sommer „ausläuft“

Noch hat er aber die Hoffnung, dass sich die Coronavirus-Seuche im Sommer „ausläuft“, so wie es schon bei anderen Viren der Fall war. Im Mai und Juni stehen noch München, Amsterdam und Hannover im Auftragsbuch. „Wenn die Messen dort auch abgesagt würden, wäre es noch mal eine Million.“ Aber gibt es da eigentlich keine Versicherung, die Ausfälle absichert? Kopp winkt ab: „Das zahlt niemand. Das ist wie eine Grippewelle, das läuft unter, ,höhere Gewalt’.“

Kopp räumt aber ein, dass die kurzfristigen Absagen für seine Firma insofern nicht die absolute Katastrophe sind, weil wegen der erfolgten Leistungen ja Geld fließt. Auf den Kosten sitzenbleiben würden eben so die Aussteller. Schlimmer für seinen Betrieb seien Absagen zwei Monate vor der Messe, also bevor sie mit den Arbeiten für diese loslegen.

Jüngst Betriebsversammlung, das sei aber keine Krisensitzung gewesen

Kopp hat jüngst eine Betriebsversammlung anberaumt, von „Krisensitzung“ will er nichts wissen. Er habe seine Leute einfach informieren, auf den neuesten Stand bringen wollen. „Wir gehen damit sehr offen um.“ Auch um Gerüchten, die es ja immer und überall gebe, vorzubeugen. Seine Leute bekämen natürlich mit, was „draußen“ passiert. Aber er sei kein Hellseher. „Auch ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber es ist doch klar, das wir alle, und damit meine ich jeden Einzelnen, weitermachen. Wir sind ja alle die Firma. Und meine Leute haben bei der Versammlung erfahren, dass die Firma schon noch Einnahmen hat.“