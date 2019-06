Leutenbach Millionenprojekt: Rems-Murr-Halle wird saniert

Auch die Ausstattung, Technik der Halle soll mit neuer Musikanlage, Beamer, Leinwand, Traversen, Bühnenbeleuchtung und WLAN aufgerüstet werden.

Kiesl: Erste grundlegende Sanierung nach 45 Jahren

Bürgermeister Jürgen Kiesl verwies eingangs der Aussprache im Gemeinderat darauf, dass es sich um die erste grundlegende Sanierung der Halle handle, 45 Jahre nach ihrem Bau. In dem Alter sei die Gemeindehalle in Weiler zum Stein schon längst modernisiert gewesen. Es gehe um die größte Halle in der Gemeinde, die zentral gelegen und gut erreichbar sei auch von den anderen beiden Teilorten. Es sei also Zeit, die Sanierung jetzt anzupacken. Bauamtsleiter Johannes Kocher betonte, es gehe nicht nur um eine Verschönerung, sondern auch um eine energetische Verbesserung, mit Dach- und Außenwanddämmung und neuen Fenstern, und damit ein großes Energiekosteneinsparpotenzial für die Zukunft in Höhe von etwa 15 000 Euro pro Jahr, eine Halbierung der Betriebskosten.

Hildenbrand warnt vor weiteren Schulden

Erneut kritisch äußerte sich Peter Hildenbrand, FWG, der wiederholte, die Sanierung komme aus seiner Sicht zu früh, sei vor allem von der Aussicht auf Zuschüsse getrieben. Hildenbrand bemängelte die mehrfache Kostensteigerung und die Finanzierung des Vorhabens über Kredite, neue Schulden seien also vorprogrammiert. Er warnte vor den erforderlichen Tilgungen und Zinszahlungen über viele Jahre hinweg. Die Gemeinde werde mit der sich anbahnenden Rekordverschuldung ein strukturelles Haushaltsproblem bekommen: „Ein Zuschuss darf nicht zu Ausgaben verleiten, die wir uns nicht leisten können.“

Couzinet: Gemeinde muss ihre Infrastruktur instand halten

Mit diesen Zahlen könne man jedes Jahr argumentieren, warum die Halle nicht saniert werden solle, hielt Dr. Daniel Couzinet, CDU, Hildenbrand entgegen: „Das Nein dazu lässt sich damit auch in fünf oder in zehn Jahren genauso begründen.“ Aber wenn die Gemeinde ihre Infrastruktur nicht instand halte, vernichte sie eben Werte. Die Sanierung der Halle müsse nun mal irgendwann angegangen werden. „Wer Infrastruktur hat, muss auch für deren Erhalt sorgen, das gilt auch für die Kommunen.“ Es sei, nach mehrfachen Vorberatungen, Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Wenn man es angehen wolle, dann richtig, so dass es auch für die nächsten Jahrzehnte halten solle, bekräftigte Karl-Heinz Lämmle, ebenfalls CDU.

Auch die SPD sei dafür, es sei an der Zeit, so Herbert Krehl. Die Gemeinde solle nicht auf Zuschüsse verzichten, riskiere diese, wenn sie das Vorhaben erneut und damit immer wieder verschiebe. „Außerdem wird es mit der Zeit ganz gewiss nicht billiger.“

Für die Mehrheit der FWG-Fraktion hatte zuvor Erwin Schmidt Zustimmung angekündigt. Auch sie seien mittlerweile nicht mehr dafür, das Vorhaben zu schieben, eben weil es sonst immer teurer werde. Er rate allerdings, mit den Vereinen zu besprechen, was vor allem mit Blick auf die Küche notwendig und sinnvoll ist.