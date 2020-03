Leutenbach Mit Messer bedroht

Leutenbach/Rudersberg.

In Weiler zum Stein kam es am späten Samstagabend (07.03.) gegen 23 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Ein Mann bedrohte Familienangehörige mit einem Messer. Nach ersten Aussagen der Polizei wurden Mutter und Kinder nicht verletzt, der Mann, der alkoholisiert gewesen sein soll, jedoch schon. Ob er sich selbst verletzte oder bei der Festnahme verletzt wurde, weil er sich widersetzte, konnte die Polizei erst einmal nicht bestätigen. Jedenfalls konnte die Bedrohungslage von der Polizei aufgelöst werden, der Bedroher sitzt in Haft. Im Laufe dieses Sonntags wollte das Polizeipräsidium mehr Infos zu dem Fall herausgeben, sobald der Einsatzbericht geschrieben wurde.



Unklar ist auch noch, ob der Mann und die Frau in Trennung leben. "Beziehungs-Gewalttaten", in den allermeisten Fällen sind Männer die Täter, sind ein erntszunehmendes gesellschaftliches Problem. Erst am Mittwochmorgen (04.03.) hatte die Polizei eine 55-jährige Frau in einer Wohnung in Rudersberg tot aufgefunden. Die Frau lebte dort mit ihrem jetzt beschuldigten Lebenspartner zusammen. Ein Arzt konnte anschließend nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Kripo ist davon auszugehen, dass der 52-Jährige seine Partnerin getötet hat. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.



In Deutschland wird statistisch gesehen jeden Tag mehr als ein Mal pro Stunde eine Frau von ihrem Partner gefährlich körperlich verletzt . 122 Frauen sind in Deutschland im Jahr 2018 von ihrem Partner oder früheren Lebensgefährten getötet worden. Anders ausgedrückt: Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland statistisch betrachtet eine Frau von der Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Dunkelfeldstudien legen nahe, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen ist. Darauf wies Familienministerin Franziska Giffey anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen im November 2019 hin. Demnach sind knapp 80 Prozent der Opfer vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung in Paarbeziehungen Frauen. Bei Mord und Totschlag innerhalb von Paarbeziehungen sind 77 Prozent der Opfer Frauen.