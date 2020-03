Leutenbach.

Das Polizeirevier Winnenden sucht nach Zeugen zu einem Vorfall am Donnerstagabend (19.03.) vor der Rems-Murr-Halle in Leutenbach. Zwei Frauen waren laut Polizeibericht auf dem Nachhauseweg, als plötzlich ein nackter Mann aus seinem Auto stieg und auf sie zu lief. Die beiden Frauen rannten sofort weg. Ohne ein Wort zu verlieren, stieg der Nackte dann wieder in sein Auto ein und fuhr davon. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegengenommen.