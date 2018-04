Leutenbach-Nellmersbach Überfall auf 50-Jährige gescheitert

Leutenbach-Nellmersbach.

Zwei Jugendliche lauerten am Sonntagabend (29.04.) gegen 23 Uhr einer 50-Jährigen auf, die gerade dabei war, eine Vereinsgaststätte in der Schulstraße abzuschließen. Die beiden näherten sich dem Eingang vom Fußweg aus, der zwischen dem Vereinsheim und dem Kindergarten verläuft. Anschließend bedrohten sie die Frau und forderten Bargeld. Als diese verneinte, flüchteten die maskierten Jungs in Richtung Schulstraße bzw. Schwalbenweg. Sie waren beide etwa 160 bis 170 cm groß und trugen dunkle Sweat-Shirts. Eine eingeleitete Fahndung nach ihnen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, blieb ohne Erfolg.