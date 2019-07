Leutenbach Nellmersbacher Halle wird nicht wie geplant saniert

In der Halle gelangte in den vergangenen Jahren mehrfach, an verschiedenen Stellen, Regenwasser durchs Dach und tropfte auf den Boden. Seit dem Unglück in Bad Reichenhall 2006, als 15 Menschen beim Einsturz einer Eislaufhalle starben (Dach überlastet durch Schnee), müssen die Dächer von großen Hallen regelmäßig geprüft werden. In Nellmersbach fand dies zuletzt vor zwei Jahren statt, mit einer Begehung durch ein Ingenieurbüro aus Ludwigsburg. Das fand Wasserspuren an der Holzkonstruktion der Dachträger.

Ursache war zum einen die mangelhafte Dachabdichtung, zum andern die Bildung von Kondenswasser an der Isolierverglasung im Winter. Beides gefährde allerdings, Stand damals, nicht die Standsicherheit des Dachs, so die Prüfer, die auch ein Gutachten aus dem Jahre 2009 heranzogen, darauf verweisend, dass es an den Holzbauteilen in der Zwischenzeit offenbar keine Veränderungen gegeben habe.

Die Ziegeleindeckung ist zum Teil beschädigt

Das Dach ist eine Holzkonstruktion mit einer Neigung von 15 Grad und einer Ziegeleindeckung. Die Ziegel sind laut Verwaltung zum Teil beschädigt. Eigentlich sei die Neigung für eine Ziegeleindeckung zu gering. Es gebe undichte Stellen an der Konstruktion. Entlang der Längsachse der Halle ist eine Oberlichtverglasung mit Metallrahmen und Sonnenschutz angebracht, die 2012 saniert worden war.