Leutenbach Rathaussturm: Schultes Kiesl im Clinch mit Putzweibern

Im Rathaus gilt "Kombleienz"

Und überhaupt beim ganz wichtigen Thema Tauben vergrämen am Rathaus habe er jämmerlich versagt. Awa, wiegelt der Gescholtene ab, er habe doch schon längst eine wirksame Abwehr entwickelt, eigens angefertigte Blasrohre nämlich. Und die Taktik mit dem Zweitschlüssel fürs Rathaus, die gehe auch nicht auf, er habe nämlich die Schlösser auswechseln lassen. Und die Kosten dafür werde er den Gees von der Vereinsförderung abziehen. Ganz schön mutig der Herr Bürgermeister, der dafür prompt einige wohlverdiente Buhrufe kassiert. Und das „Bezirzen“ und „bitte, bitte“ machen, könnten sie sich auch abschminken, im Leutenbacher Rathaus gelte schließlich „Kombleienz“, er sei also „absolut unbestechlich“.

Hausherr wird erstmals nicht verhaftet und abgeführt

Doch was geschieht da? Man traut seinen Augen und Ohren nicht. Erstmals wird Kiesl im Beisein des Ältestenrats im Trauzimmer nicht verhaftet, abgeführt und abgesetzt. Nein, in größter Sorge stürzt der Hausherr das Treppenhaus hinunter, was diese Weiber wohl mit der Leutenbacher Fahne anstellen könnten, um Schlimmeres gerade noch rechtzeitig zu verhüten. Gerade noch mal gut gegangen. Aber jetzt gibt’s Contra, lästert er, „jetzt kriegad ihr alles zurück“, droht er. Aber Kiesl lässt es dann doch einigermaßen gut sein, kehrt wieder zum bewährten Charme zurück, mit der Devise „Make Leutenbach great again!“ Wie das, das war es unter Kiesls Regiment doch schon immer, oder etwa nicht?