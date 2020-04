Leutenbach.

Am Dienstagabend (21.04.) ist am Bahnhof Nellmersbach ein 17-Jähriger gestorben. Nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen, wollte der junge Mann offenbar gegen 20.40 Uhr die Gleise überqueren. Dabei wurde er von einem Regionalexpress, der in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen war, erfasst und tödlich verletzt. Die Zugstrecke zwischen Backnang und Winnenden blieb bis um kurz nach 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.