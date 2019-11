Kabelfehler verursachen Störung Stromausfall im Großraum Winnenden

Winnenden.

Am Freitagmittag (08.11.) kam es im Großraum Winnenden um kurz nach 13 Uhr zu einem Stromausfall. In Teilen von Affalterbach, Nellmersbach, Leutenbach, Weiler zum Stein, Burgstetten und Burgstall war die Stromversorgung unterbrochen. Wie die Syna GmbH am Nachmittag in einer Pressemeldung mitteilte, waren mehrere Kabelfehler die Ursache für den Ausfall. Nach rund 90 Minuten war die Störung wieder behoben.