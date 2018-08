Leutenbach Tagesmutter ist für sie ein Traumjob

Ines Kittelberger verteilt Becher auf dem Tisch im Garten der Familie – allesamt aus Plastik. „Gläser verwenden wir keine hier draußen“, sagt sie mit einem entschuldigenden Blick in die Runde. Scherben und Splitter lassen sich auf dem grobporigen Terrassenboden nur schwer auflesen. „Die Gefahr ist zu groß, dass hinterher einer in die Scherben tritt“, sagt sie. Alles ist kindersicher, muss kindersicher sein. Das ist Voraussetzung für ihren Job als Tagesmutter.

Die Bedingungen in ihrem Leutenbacher Zuhause sind gut. Kinder erleben hier einen großen Garten mit Tomaten, Zucchini oder Gurken. Es gibt ein Trampolin, einen Sandplatz sowie einen großen Fuhrpark. Bei Anschaffungen können Tageseltern einen Zuschuss beantragen – beispielsweise für einen Wagen, in welchem die Kinder etwa zum Spielplatz gezogen werden können.

Kommunen leisten Zuzahlung für die Betreuung von Tageseltern

„Für mich war es genau die richtige Entscheidung“, sagt Ines Kittelberger. Sie ist von Beruf Altenpflegerin. Damals haben mehrere Faktoren zusammengespielt, warum sie sich für den Wechsel entschieden hat, erinnert sie sich. Sie hatte „sich nicht mehr wohl gefühlt“, der Schichtdienst, und ihr Mann war beruflich sehr eingespannt. „Ich genieße die Zeit mit meinen Kindern“, so Kittelberger. Sie ist Mutter von zwei Jungs im Alter von drei und fünf Jahren. Inzwischen betreut sie drei zusätzliche Tageskinder. „Sie sind wie Geschwister untereinander. Es funktioniert gut“, sagt sie.

Beim Verdienst macht sie keine Verluste. „Die Bedingungen hier sind sehr gut“, sagt Sabine Schick-Seitz vom Tageselternverein Winnenden und Umgebung. Leutenbach, Berglen, Winnenden und Schwaikheim haben einer Zuzahlung zugestimmt. „Das ist ein Zeichen der Wertschätzung“, so Schick-Seitz. Tageseltern verdienen hier 5,50 Euro pro Stunde und Kind. Durch die Zuzahlung gibt es zwei Euro für Kinder unter drei Jahren und einen Euro für Kinder über drei. In der Regel arbeiten sie auf selbstständiger Basis, ihnen werden aber je zur Hälfte Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge erstattet. Die Betreuungszeiten können sie flexibel wählen. Einzige Bedingung: Es muss verlässlich sein. Spontaner Urlaub ist als Tagesmutter nicht möglich.

Weitere Tageseltern für Winnenden und Umgebung gesucht

Aktuell ist der Tageselternverein auf der Suche nach weiteren Tagesmüttern und -vätern. Stellen kann sich der Herausforderung im Grunde jeder, der Spaß am Umgang mit Kindern hat, weiß Schick-Seitz. In den Kommunen gibt es Frührentner als Tageseltern, andere arbeiten vormittags in ihrem Beruf und betreuen nachmittags Kinder. Die Zielgruppe ist vom Säugling bis zum 14-jährigen Jugendlichen. Ob lieber Kleinkinder oder Ältere, kann jeder in der Kindertagespflege selbst bestimmen.