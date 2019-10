Leutenbach Technisches Hilfswerk zieht zwei Pkw vom Acker

Gegen 0 Uhr am Samstagmorgen ( 26.10. ) verunfallten zwei Pkw von Bittenfeld kommend an der Kreuzung der L1127 bei Weiler zum Stein. Aus ortsunkenntnis und erlaubter Geschwindigkeit fuhren beide Fahrzeuge, die zusammen unterwegs waren, am Ende der Schillerstraße ( von Bittenfeld kommend ) geradeaus über die L1127 in den Acker. Nach etwa 40m kamen sie zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Ein illegales Autorennen, so die Polizei, lag aber nicht vor. Da der Abschleppdienst die Fahrzeuge dort nicht herausholen konnte, forderte die Polizei das Technsiche Hilfswerk ( THW ) aus Backnang an. Mit der Seilwinde des Gerätewagen konnten die Fahrzeuge schließlich wieder auf die Straße gezogen werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.