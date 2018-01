Leutenbach Tödlicher Unfall im B 14 Tunnel

Kurz vor 2 Uhr am Freitagmorgen ( 19.01. ) geriet auf der B 14 von Backnang in Richtung Stuttgart ein VW Sharan mit einem Fahrer besetzt aus unbekannten Gründen gegen die Tunnelwand des Leutenbachtunnel. Zuerst wohl rechts, dann nach links und wieder nach rechts, der Fahrer wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Tunnel Leutenbach ist in Richtung Stuttgart bis auf weiteres gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Leutenbach und Winnenden, der Kreisbrandmeister, zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Weitere Informationen folgen.