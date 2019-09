Leutenbach Unbekannte beschädigen 70 Autos

Leutenbach.

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohauses in der Maybachstraße 70 Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Polizeistreife am Sonntagmorgen (1.9.) gegen neun Uhr die Beschädigungen. Die Täter hatten sämtliche Heckscheibenwischer an den Autos abgerissen. Erheblichen Schaden hatten sie auch am Lack und an der Karosserie der Autos angerichtet. Die Unbekannten ritzten Schriftzüge in die Lackierung. Auffällig sei, dass das Wort "Saki" mehrfach eingeritzt worden war. Der Schaden an den Autos dürfte laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegen.