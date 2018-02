Leutenbach Verfolgungsjagd - Kontrahenten leicht verletzt

Leutenbach.

Ein 33-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochabend von einem "Kontrahenten" mit dem Auto verletzt. Ein VW-Fahrer erkannte in der Weiler Straße in Nellmersbach einen Mann in einem BMW, den er offenbar als Rivalen sieht. Der 28-jährige BWM-Fahrer versuchte der Situation zu entkommen und fuhr davon. In Leutenbach gelang es dem 33-jährigen Verfolger, der beabsichtigte, den 28-Jährigen zur Rede zu stellen, den BMW zu stoppen.