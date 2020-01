Leutenbach Volksbank schließt: Mobile Filiale für Nellmersbach?

Der nächste Schritt also nach der Verkürzung der Öffnungszeiten (mittwochs nur noch vormittags, dienstags und donnerstags ganz zu). In Weiler zum Stein hat die Voba nur noch dienstags und donnerstags geöffnet. Bleibt dort allerdings, noch, standorttreu, was Bürgermeister Jürgen Kiesl in einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden Stefan Zeidler ausdrücklich lobt. Dort gibt es offenbar noch eine ausreichende Zahl von Filialbesuchen, während in Nellmersbach die Kundenfrequenz zuletzt sehr niedrig gewesen sein muss. Kiesl vergisst nicht zu danken dafür, dass die Bank dort immerhin einen Geldautomaten betreiben wird.

„Spürbare Beeinträchtigung“ vor allem für Ältere

Der Leutenbacher Bürgermeister weiß, dass auch eine Bank ihre Kostensituation im Auge haben muss und dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung seine Bankgeschäfte mittlerweile digital, online, übers Internet, erledigt. Aber eben nicht alle, vor allem die Älteren, und für die bedeute der Verlust ihrer Bankfiliale vor Ort „eine spürbare Beeinträchtigung“, so Kiesl, gar eine Verringerung der „Teilhabe am öffentlichen Leben“ beklagend, so wie schon bei der Schließung der beiden Kreissparkasse-Filialen, nach denen die Bank nur noch im Teilort Leutenbach vertreten ist.