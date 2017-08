Leutenbach.

Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer wurde am Dienstag beim Blick in den Rückspiegel derart stark von der Sonne geblendet, sodass er einen geparkten Citroen übersah. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße. Am Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.