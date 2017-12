Leutenbach.

Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer verließ am Montag gegen 7.00 Uhr an der Anschlussstelle Nellmersbach die B 14. Beim Queren der Weinbergstraße übersah er einen von links kommenden Pkw Volvo. Die 48-jährige Autofahrerin konnte dem querenden Auto nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde die 48-Jährige als auch ihre 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den Unfallautos beläuft sich auf ca. 25 000 Euro.