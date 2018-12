Leutenbach vs. Winnenden Zoff wegen Gewerbegebiet

Dass die Leutenbacher Vertreter in der Versammlung mit „Nein“ abstimmen sollen, hat der Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung beschlossen. Leutenbach lehnt allerdings nicht die Vergrößerung an sich ab. Die Gemeindevertreter befürchten aber, dass es zu Mehrverkehr durch die sich dort ansiedelnden Betriebe kommen und damit sich das bereits bestehende Verkehrsproblem in dem Bereich verstärkt wird.

Es gibt zum einen zur abendlichen Hauptverkehrszeit noch immer Rückstaus an der B-14-Abfahrt Winnenden West/Leutenbach aus Richtung Waiblingen, wobei sich die Lage seit der Verlängerung der Abfahrtsspur auf der B 14 zumindest etwas entspannt hat. Zum andern gibt es nach wie vor Rückstaus morgens zur Hauptverkehrszeit auf der Landesstraße aus Richtung Affalterbach vor dem Kreisverkehr auf Leutenbacher Gemarkung und es gibt ebenfalls Rückstaus auf der Leutenbacher B-14-Zufahrt, der K-1898-Querspange, für den Verkehr von Leutenbach her aus dem Ort heraus. Leutenbach, als durchaus Hauptbetroffener, sagt, bevor dieses Verkehrsproblem nicht wirklich gelöst ist, stimmt es der Winnender Gewerbegebietsvergrößerung nicht zu.

Winnenden: Zusätzlicher Verkehr falle im Vergleich nicht ins Gewicht

Winnenden hält dem entgegen, dass angesichts des insgesamt trotz geplanter Vergrößerung (um rund 3,5 Hektar von bislang rund 1,3 Hektar) doch kleinen Gewerbegebiets der zusätzlich entstehende Verkehr im Verhältnis zum Verkehrsaufkommen, das es dort bereits gibt, vernachlässigbar sei. Zum anderen sei das Verkehrsproblem unabhängig vom Gewerbegebiet doch längst erkannt, als solches anerkannt, auch von Winnenden, auch von Bund, Land und für beide stellvertretend vor allem vom Regierungspräsidium. Es gebe von einem renommierten Verkehrsplaner erarbeitete Lösungsvorschläge mit einer Vorzugsvariante.

Vor allem aber seien die Leutenbacher Bedenken verfrüht. Man stehe erst ganz am Beginn des Flächennutzungsplanänderungsverfahrens. Ob es in puncto Verkehr wegen der Gebietsvergrößerung Handlungsbedarf gebe, könne erst im Zuge des Bebauungsplanverfahrens für das Gebiet festgestellt werden, nämlich erst wenn es für dieses auch ein Nutzungskonzept gibt. Winnenden verweist zudem auf die langen Verfahrensdauern und darauf, dass erst das Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler an der Reihe sei, dass bis im Gebiet Untere Schray begonnen werde zu bauen, dort aufgesiedelt sein werde. Kurzum: Dieses Problem, wenn es überhaupt eines gebe, stehe erst an, wenn das eigentliche Problem schon längst gelöst sei, schon längst gelöst sein müsse, auch aus Winnender Sicht, so das Versprechen.

In Leutenbach wiederum fehlt es an Glauben daran. Es überwiegt zudem die Skepsis bei der Frage, ob diese Vorzugslösung wirklich funktionieren, das Verkehrsproblem also lösen wird. Die Devise „Kreuzung statt Kreisel“, damit der Verkehr besser fließt, so grob vereinfacht der Vorschlag, sorgte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für Hohn und Spott, ohne dass die Bürgervertreter die Pläne bislang genau kennen, die Verwaltung allerdings schon.

Kiesl: Städtebaulich habe Leutenbach keine Einwände

Das Zutrauen in den Bund als Straßenbauherr hat außerdem in den vergangenen Jahren insbesondere bei Bürgermeister Jürgen Kiesl gelitten. Er betonte allerdings im Gemeinderat auch, dass die Leutenbacher Bedenken nicht städtebaulicher Art sind. Der Standort sei auch aus Leutenbacher Sicht sehr geeignet für ein Gewerbegebiet. Kiesl wies mehrfach aber auch darauf hin, dass im GVV Winnenden alleine bereits die erforderliche Mehrheit für einen Beschluss zur Erweiterung habe, also gar nicht auf die Zustimmung Schwaikheims und Leutenbachs angewiesen sei.

Der Standort liegt nahe zur B 14 und zur Anschlussstelle, zu einem bereits bestehenden Gewerbegebiet, außerdem so nahe zum Winnender Bahnhof, dass Mitarbeiter der Betriebe, die sich dort ansiedeln, mit der Bahn anreisen und von dort zu Fuß zur Arbeit kommen können, und auch noch einigermaßen fußläufig zur Innenstadt.