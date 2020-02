Leutenbach/Waiblingen 19-Jähriger wegen "Sieg Heil"-Gruß vor Gericht

Dass dieser Gruß seinen Ursprung im Naziunwesen habe, das müsse er doch vorher, zumindest in der Schule, mal gelernt haben – und natürlich auch, dass deshalb so etwas einfach nicht gehe, sich nicht gehöre, appellierte er väterlich im Tonfall, aber eindringlich in der Sache an den Angeklagten. „Mein guter Rat an Sie lautet also: erst vorher überlegen!“ Von dem so ins Gebet genommenen jungen Mann kam zu all dem zumindest kein Widerspruch, dafür aber Anzeichen der Einsicht.