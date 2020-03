Leutenbach/Waiblingen 22-Jähriger baut Unfall - Vater sagt, er war es

Der junge Leutenbacher setzte sich, obwohl der Führerschein eingezogen war, in sein Auto, was nun Anlass für die Verhandlung am Amtsgericht war. Nach einem Kneipenbesuch und einem Treffen mit Freunden am Hungerberg fuhr er auf dem Heimweg mit seinem schwarzen Daimler der A-Klasse zwischen Leutenbach und Nellmersbach in den Straßengraben. Dort ließ er das Auto zunächst einmal zurück und machte sich auf den Heimweg, um bei den Eltern Rat zu suchen.

Vater widerspricht sich immer wieder selbst

Als er schließlich mit seinem Vater und dem Abschleppdienst am Ort des Missgeschicks wieder auftauchte, war die Polizei auch schon da, von einem Spaziergänger herbeigerufen. Der Vater erklärte den Beamten, sein Sohn hätte ihn angerufen, damit er ihn bei den Freunden abhole und ihm die dafür notwendigen GPS-Daten gemailt. Er habe für die Fahrt das Auto des Sohnes genommen, da er aber nicht über ausreichend Ortskenntnis verfüge, das Fahrzeug in den Graben gesetzt. Den Beamten kam diese Erklärung spanisch vor, erst recht, als ihnen auffiel, dass der Vater mit dem Fahrzeug überhaupt nicht vertraut war. Beim Herausziehen aus dem Graben musste er immer wieder seinen Sohn um Hilfe rufen und sich die Bedienung erklären lassen. Zudem widersprach er sich immer wieder selbst, berichtet einer der damals vor Ort ermittelnden Polizisten, der als Zeuge auftrat.