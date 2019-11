Leutenbach Warum die Mittagsruhe-Verordnung unzulässig ist

Der Hundehaufen an und für sich ist nicht strafbar

Zwar könne Hundekot in dem Falle als „nicht ordnungsgemäß entsorgter Abfall“ angesehen werden, der Halter könne aber eben laut 12 der Polizeiverordnung durch die Pflicht, die Hinterlassenschaft seines Vierbeiners unverzüglich zu entsorgen, sich auf die Möglichkeit dazu berufen. Der „reine“ Ausscheidungsvorgang, man könnte auch sagen, das Koten selbst, an und für sich, sei nicht zu beanstanden und damit auch nicht sanktionierbar – wohlgemerkt weder gegenüber dem Hund noch dem Halter, zumindest nicht durch die öffentliche Hand. Spitzfindigkeiten für juristische Feinschmecker. Der Hund darf also seinem Bedürfnis weiterhin nachgeben, sein Halter steht aber für der Folgen in der Pflicht.