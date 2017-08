Leutenbach Wohnwagen kracht in Bushaltestelle

Leutenbach.

Ein Wohnwagen ist am Freitagvormittag (18.08.) in eine Bushaltestelle am Heidenhof gekracht. Ein 74-Jähriger fuhr am Freitag gegen 11.30 Uhr mit seinem Wohnwagengespann vom Ortsteil Heidenhof in die L1114 aus. In der Kurvenfahrt löste sich der Anhänger von dem VW Caddy, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts.