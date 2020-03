Leutenbach Zu wenig Kinderbetreuungsplätze

Acht Gruppen für unter Dreijährige, anderthalb bei über Dreijährigen

Demnach ist bis 2038 ein starker Anstieg der benötigten Betreuungsplätze zu erwarten, auch weil Betreuung immer früher von immer mehr Familien in Anspruch genommen wird. Die Fachleute gehen davon aus, dass bis dahin für die unter Dreijährigen zusätzlich acht Gruppen geschaffen werden müssen (Tageseltern berücksichtigt fünfeinhalb), bei den über Dreijährigen anderthalb Gruppen. Bei ihnen entsteht laut der Prognose bereits ab Frühjahr 2021 ein Platzmangel, der etwa einer zusätzlichen Kindergartengruppe entspricht. Bis 2025 müssen mindestens vier Krippengruppen sowie zwei Kindergartengruppen geschaffen werden.

Folgende Möglichkeit für den Ausbau der Kinderbetreuung kommt aus Sicht der Verwaltung zunächst in Betracht, weil dies kurzfristig möglich ist: Der weitere Ausbau des Kinderhauses Mühlefeld, indem dessen Dachterrasse so umgebaut wird, dass ein weiterer Betreuungsraum entsteht. Damit hat eine weitere Krippengruppe mit zehn Kindern Platz. Für die braucht es weitere Erzieherinnen.

Die zusätzlichen Personalkosten betragen laut Verwaltung etwa 115 000 Euro im Jahr. Die Bau- und Sachkosten werden auf etwa 350 000 Euro geschätzt. Mit dem Ausbau, dem der Gemeinderat zugestimmt hat, wächst die Kapazität des Kinderhauses auf fünfeinhalb Gruppen mit insgesamt 55 Krippenkindern. Der Anbau wird laut Verwaltung voraussichtlich im Frühjahr 2021 bezugsfertig sein.

Mittelfristig Anbau an den Kindergarten Fröbelstraße

Als Nächstes kommt, mittelfristig, binnen zwei Jahren umsetzbar, ein Anbau für zwei Krippengruppen an den Kindergarten Fröbelstraße in Weiler zum Stein infrage. Dieser soll sich an den dortigen Krippenbereich anschließen.

Der Vorteil dabei wäre, dass so weiterhin der Kindergarten- und der Krippenbereich voneinander getrennt sind. Der Wegfall von Gartenfläche durch den Anbau kann dadurch ausgeglichen werden, dass eine Wiese, die an den Kindergarten angrenzt, im Eigentum der Gemeinde ist, diese also zu einem Garten umgenutzt werden kann.

Seit einem Jahr bereits geplant, aber bislang abgelehnt vom zuständigen Kommunalverband, ist die Erweiterung der Krippengruppe in Nellmersbach um eine halbe Gruppe (fünf Kinder). Die Gemeinde, deren Widerspruch gegen die Ablehnung zurückgewiesen wurde, hat dagegen geklagt. Das Verfahren dazu läuft noch.

Weitere Optionen

Eine weitere Option ist, das Angebot der Tageseltern auszuweiten, konkret die bestehende Gruppe in Weiler zum Stein um vier Betreuungsplätze zu erweitern. Geprüft wird derzeit auch die Einrichtung einer halben Gruppe (fünf Kinder) in Leutenbach. Angedacht war eine Tageselternbetreuungsgruppe in der Hausmeisterwohnung an der Gemeinschaftsschule. Das wurde seither aber wegen des hohen Umbauaufwands und auch wegen fehlender Tageseltern nicht weiterverfolgt.

Räume für Kinderbetreuung auf dem Dach des geplanten Neubaus des Aldi-Markts, auch das hält die Verwaltung für denkbar, darauf verweisend, dass es das in anderen Kommunen bereits gebe. Vom Platz hält sie dort zwei U-3- und eine Ü-3-Gruppe für möglich. Er würde an die Gemeinde vermietet, die müsste außerdem die Einrichtung anschaffen. Der Standort sei ideal, die Kinder könnten problemlos gebracht und abgeholt werden. Für berufstätige Eltern sei der Weg zur B 14 und zum Bahnhof Winnenden nicht weit.

Mittelfristig sei auch ein Neubau im Gebiet Lehen, am Ortsrand von Leutenbach Richtung Weiler zum Stein, denkbar. Für diesen Standort gibt es bereits eine Machbarkeitsstudie, weil einst geplant war, dass dorthin der katholische Kindergarten umziehen sollte.

Ebenfalls eine Option: ein Neubau neben dem katholischen Kindergarten an der Brunnenstraße. Das betreffende Grundstück ist ungenutzt, bislang allerdings im Besitz der Baugenossenschaft Winnenden, die laut Verwaltung bereit ist, es an die Gemeinde zu verkaufen.

Noch ein Gelände kommt aus Sicht der Verwaltung für einen Neubau in Betracht: die Fläche, die der Tennisclub nicht mehr benötigt. Zwei der Plätze werden nicht mehr bespielt und auch nicht mehr instandgesetzt. Auch eine Kooperation mit der Firma Kaysser in Nellmersbach, ein Mix aus betrieblichem und öffentlichen Kindergarten wird erwogen.