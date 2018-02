Leutenbach Zusammenstoß: Mindestens ein Verletzter

Leutenbach.

Bei einem Zusammenstoß zweier VW an der Einmündung der Burgstaller Straße in die Hauptstraße in Leutenbach ist an diesem Montag (26.02.2018) gegen 18.50 Uhr der 39-jährige Unfallverursacher verletzt worden. Laut Polizeiführer vom Dienst fuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW die Hauptstraße in Richtung Weiler zum Stein, als ihm der 39-Jährige, ebenfalls in einem VW und von der Burgstaller Straße kommend, die Vorfahrt nahm. Bei dem Zusammenstoß entstand Blechschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.