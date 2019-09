Leutenbach.

Am Montagnachmittag (23.9.) haben sechs Autofahrer vor der Einfahrt in den Leutenbachtunnel ein Bußgeld kassiert. Nach Angaben der Polizei waren die Autofahrer trotz einer roten Ampel auf die B14 in Richtung Backnang gefahren. Zu diesem Zeitpunkt war die B14 aufgrund eines Verkehrsunfalls im Leutenbachtunnel in Richtung Backnang gesperrt. Kurz vor der Einfahrt in den Tunnel hinderte eine Polizeistreife die Autofahrer an der Einfahrt in den Tunnel.