Leutenbachtunnel Ampel defekt - Autofahrer wenden auf B 14

"Aufgrund einer technischen Störung zeigte eine Ampel vor dem Leutenbacher Tunnel in Fahrtrichtung Waiblingen am Mittwochmorgen dauerhaft 'rot'", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Polizei. Dadurch sei es gegen 5 Uhr zu einem erheblichen Rückstau auf der B14 bis zur Anschlussstelle Nellmersbach gekommen. "Mehrere ungeduldige Autofahrer entschlossen sich daher zu wenden und fuhren entgegen der Fahrtrichtung bis zur Anschlussstelle Nellmersbach zurück", so die Polizei.

Polizei warnt vor derartigen Wendemanövern

Hinzugerufene Beamte hätten vor Ort schließlich den Verkehr geregelt und den Autofahrern die Durchfahrt durch den Tunnel ermöglicht. Kurz vor 6 Uhr sei der Defekt durch einen Techniker behoben worden.