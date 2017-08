Libyen Fregatte rettet 158 Menschen von Schlepper-Schlauchboot

Saudi-Arabien Muslimische Wallfahrt Hadsch hat begonnen

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat in der saudischen Stadt Mekka die muslimische Wallfahrt Hadsch begonnen. Nach offiziellen Angaben sind rund zwei Millionen Gläubige in die für Muslime heilige Stadt gekommen, um an dem mehrtägigen Ereignis teilzunehmen.