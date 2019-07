Lidl-Filialen im Rems-Murr-Kreis Hier entstehen neue DHL-Packstationen

Lidl und DHL statten noch im Laufe dieses Jahres rund 500 Lidl-Filialen in Deutschland mit Packstationen aus. Sechs davon sind laut einer Sprecherin des Discounters im Rems-Murr-Kreis geplant. Wo genau ließ sie vorerst offen.

Ein Sprecher von DHL wurde unserer Redaktion gegenüber konkreter: Eine Packstation in der Devizesstraße in Waiblingen sei "schon in Arbeit". Ein Besuch vor Ort ergibt: Sie steht bereits, ist allerdings noch nicht in Betrieb.

Eine weitere Packstation soll laut DHL ebenfalls noch im Juli in der Sulzbacher Straße in Backnang fertiggestellt werden. Wo die anderen vier geplanten Stationen stehen sollen, ist noch unklar. "Weitere Standorte können wir noch nicht bestätigen", so der DHL-Sprecher. Im Einzelfall seien noch bauliche, rechtliche, oder Fragen zu den Datenleitungen offen.