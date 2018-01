Liebe, Gewalt und Ausgrenzung Theaterprojekt am Limes-Gymnasium

Ein altersübergreifendes Ensemble von 42 Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen von Klasse 5 bis 12 des Welzheimer Limes-Gymnasiums hat sich unter der Leitung von Kunstlehrer Peter Haury für diese Saison das Thema „Romeo und Julia“ vorgenommen, in einer zeitgenössischen Version „Manu und Cansu“.

Zum Inhalt des Stücks: Zwei Jugend-Banden – eine rechtsgerichtete und eine mit überwiegend türkischem Migrationshintergrund – bekriegen sich bis aufs Blut und eine Liebe über die Fronten hinweg macht alles nur noch schwieriger. Wie immer ist das Projekt Anlass für das Fach Bildende Kunst, mit Bühnenbildern und -bauten das Drama um soziales Elend, Perspektivlosigkeit und Hass kraftvoll darzustellen.

Aktuelle Themen im Theaterprojekt aufgreifen

Manu ist ein westeuropäischer Jungenname, Cansu ein türkischer Mädchenname. Liebe und Gewalt sind häufig die Themen, die als existenzielle Anfechtungen des Menschen im Theater als Schrecken heraufbeschworen und dann aber auch wieder verarbeitet werden.

Speziell für ältere Kinder und Jugendliche hält es Kunstlehrer Peter Haury für sinnvoll, im sozialen Medium „Theaterprojekt“, aktuelle, schwierige und manchmal auch von Erwachsenen verdrängte Themen zu bearbeiten, mit denen sie sonst nur rein passiv über den Konsum von Nachrichten konfrontiert sind.

Haury: Stück soll dabei helfen, menschliche Perspektiven zu verdeutlichen

Haury: „Ausgrenzungen auf verschiedenen Ebenen, seien sie wirtschaftlich oder rassistisch motiviert, sind auch in unserem Alltag Probleme, die wir aktiv und engagiert anzugehen haben, wenn wir den Dingen nicht einfach ihren destruktiven Lauf lassen wollen.“ Dass es der Liebe gelingt, die Mechanismen des Hasses zu überwinden, auch wenn der Tod vordergründig siegt, das zeigt die Konstellation der Romeo- und Julia-Geschichte sehr bewegend auf.

Auch am Welzheimer Limes-Gymnasium gibt es eine immer stärker wachsende türkischstämmige Schülergemeinde. Dass Deutsche oder in Deutschland lebende Menschen mit türkischen Wurzeln und Deutsche mit anderen Herkunftshintergründen ein freundliches Zusammenleben in einem besonderen Spannungsverhältnis - auch angesichts der aktuellen Konflikte zwischen den Regierungen und gesellschaftlichen Entwicklungen hinbekommen müssen, macht einen besonderen Reiz für eine künstlerische Beleuchtung dieser Herausforderung aus. „Dass unsere Bilder und unser Stück dabei helfen, mit künstlerischen Mitteln menschliche Perspektiven zu verdeutlichen und zu verstärken, ist meine Hoffnung“, so Haury während der Probenarbeit in der Eugen-Hohly-Halle.