Linksverteidiger des VfB Stuttgart Emiliano Insua vor dem Absprung?

Erst im Sommer 2018 hat der Linksverteidiger seinen Vertrag in der Landeshauptstadt noch einmal bis 2020 verlängert . "Der Verein hat mir gezeigt, dass es einen Ort gibt, an dem man sich wie zu Hause fühlen kann", so Insua damals. Doch wird der in Fellbach wohnhafte Sonnyboy sein Arbeitspapier auch erfüllen?

Aus seiner Heimat schwappt Mitte der Woche ein Gerücht nach Deutschland, wonach sich der Erstliga-Klub Estudiantes de La Plata, der Heimatverein von Santiago Ascacibar, für den 30-Jährigen interessieren soll. Steht Insua also vor dem Absprung? Mit Borna Sosa (22) hat der VfB bereits vor der aktuellen Saison einen Konkurrenten für den Routinier verpflichtet. Der junge Kroate konnte in seinem ersten Bundesliga-Jahr allerdings nicht überzeugen. Zudem soll Tim Leibold vom Absteiger Nürnberg nach Stuttgart zurückkehren . Auch Leibold spielt am liebsten hinten links.

Dass der VfB mit drei Profis für den Platz auf der linken Abwehrseite in die neue Saison gehen wird, erscheint höchst unwahrscheinlich - und in diesem Sommer könnten die Schwaben für Insua noch eine Ablösesumme verlangen. Sein Marktwert beläuft sich aktuell laut transfermarkt.de auf rund vier Millionen Euro.