Live auf Facebook Minister gibt Pressekonferenz mit Katzenohren

Die Reaktionen aus dem Netz folgten natürlich prompt. Zuerst machten die Zuschauer des Live-Streams auf die unfreiwillige Maskierung aufmerksam. Der Katzenfilter wurde dann sofort abgeschaltet, jedoch zu spät. Die Screenshots des ungewöhnlichen "Katzenvideos" machen seither unter dem Hashtag #filter weltweit die Runde, nachdem eine Journalistin auf den faux pas aufmerksam gemacht hatte. Ein pakistanischer Moderator twitterte, dass es nach Informationen des Social Media Teams der Provinzregierung nun eine Katze im Kabinett gäbe. ("According to KP government ´s social media team we now have a cat in the cabinet"). Andere Nutzer empfahlen, diese Vorgehensweise sofort auf andere politische Debatten zu übertragen, und am besten mit dem britischen Parlament zu beginnen.

Der Stream wurde kurze Zeit später von der Facebook-Seite der Regierungspartei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) gelöscht. Jedoch veröffentlichte diese eine Erklärung zum Vorfall, wo sie von einem "menschlichen Fehler" sprach. Einer ihrer schwer arbeitenden Mitarbeiter hätte diesen verursacht und alle Maßnahmen seien egriffen worden, um solche Vorfälle zukünftig zu verhindern.

Die Filter mit Katzenohren, Hundeschnäuzchen oder Einhorn-Glitter sind beliebt für Selfie-Bilder oder Videos in den sozialen Netzwerken.